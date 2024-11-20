Машкова приговорили к 10 годам тюрьмы заочно

Владимира Машкова приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы заочно

Художественного руководителя Московского театра имени Олега Табакова Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал офиса генерального прокурора Украины.

Дело против Машкова возбудили в марте 2024 года за участие в избирательной кампании к президентским выборам в России, а также публичную поддержку специальной военной операции (СВО).

«Машков признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганде войны. Осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащей ему квартиры в Одессе», — сообщает ведомство.

Известно, что 21 декабря 2023 года Машков стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина, а в своих интервью артист не раз поддерживал действия России в ходе СВО.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков поделился своими мыслями о знаменитостях, покинувших Россию и осудивших СВО.