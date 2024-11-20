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18:05, 20 ноября 2024Культура

Машкова приговорили к 10 годам тюрьмы заочно

Владимира Машкова приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы заочно
Андрей Шеньшаков
Владимир Машков

Владимир Машков. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Художественного руководителя Московского театра имени Олега Табакова Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал офиса генерального прокурора Украины.

Дело против Машкова возбудили в марте 2024 года за участие в избирательной кампании к президентским выборам в России, а также публичную поддержку специальной военной операции (СВО).

«Машков признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганде войны. Осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащей ему квартиры в Одессе», — сообщает ведомство.

Известно, что 21 декабря 2023 года Машков стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина, а в своих интервью артист не раз поддерживал действия России в ходе СВО.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков поделился своими мыслями о знаменитостях, покинувших Россию и осудивших СВО.

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