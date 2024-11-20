МИД Венесуэлы высмеял Блинкена из-за слов об избранном президенте

Глава МИД Хиль: Блинкен стал посмешищем, признав Гонсалеса избранным президентом

Госсекретарь администрации президента США Джо Байдена Энтони Блинкен выставил себя на посмешище, когда признал беглого экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы. Такое заявление сделал глава МИД боливарианской республики Иван Хиль в Telegram-канале.

«В народе говорят, нельзя вернуться, раз сделался посмешищем. Однако Блинкен, убежденный враг Венесуэлы, упорно намерен сделать это снова, теперь с Гуайдо 2.0, которого поддерживают фашисты и террористы, подчиненные потрепанной политике США», — написал министр иностранных дел страны.

Блинкен сообщил в социальной сети Х, что народ Венесуэлы на выборах проголосовал в пользу Эдмундо Гонсалеса, поэтому тот является избранным президентом страны. Он добавил, что демократия зиждится на уважении к воле избирателей.

В ответ на пост госсекретаря США, Хиль отметил, что в последние дни в должности ему предстоит размышлять над неудачами и избавлением от имперских и колониальных комплексов после того, как он попытался повернуть вспять демократию Венесуэлы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил российского лидера Владимира Путина с португальским футболистом Криштиану Роналду. Он назвал президента РФ звездой мировой политики и «прирожденным бомбардиром».