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22:05, 20 ноября 2024Бывший СССР

На Украине разоблачили причастных к хищению денег на запчасти к боевым самолетам

СБУ и НАБУ разоблачили хищения руководителей в силах логистики ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) при содействии главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и министра обороны Рустема Умерова разоблачили двух руководящих сотрудников в командовании сил логистики ВСУ, причастных к хищению денег на запчасти для боевых самолетов. Об этом говорится в Telegram-канале СБУ.

Должностные лица, по данным ведомств, присвоили 27 миллионов гривен (654,7 тысячи долларов) из бюджета, завышая заявленную цену запчастей. Отмечается, что в 2022-2023 годах фигуранты заключили контракты по безосновательно высокой стоимости у подконтрольной компании-посредника.

Сотрудникам командования вменяется злоупотребление служебным положением, им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее СБУ задержала несколько групп коррумпированных чиновников медкомиссий. По информации ведомства, подозрение получили 64 чиновника медико-социальной комиссии (МСЭК), а также отменено более 4000 решений об инвалидности.

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