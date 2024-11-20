Некоторых россиян призвали отказаться от творога

Гастроэнтеролог Сухорукова: от творога нужно отказаться людям с болезнями почек

Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова призвала некоторых россиян отказаться от творога. Кому нужно исключить этот продукт из рациона, доктор рассказала в комментарии для РИА Новости.

По словам Сухоруковой, от употребления творога нужно отказаться людям с аллергией на молочный белок, болезнями почек и желудка. Кроме того, его не рекомендуется есть при повышенном весе или ожирении.

Взрослым без вреда для здоровья ежедневно можно съедать не более 200 граммов продукта, детям — не более 100, добавила гастроэнтеролог.

Ранее Сухорукова предупредила об опасности яиц для некоторых людей. Она рекомендовала отказаться от употребления этого продукта аллергикам, а также людям с повышенным уровнем холестерина или обострением панкреатита.