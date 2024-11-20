Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:49, 20 ноября 2024Силовые структуры

Обыски в доме участвовавшего в СВО бывшего российского мэра попали на видео

СК: в доме бывшего мэра Петрозаводска Любарского прошли обыски
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Сотрудники силовых ведомств пришли с обысками к бывшему мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому, участвовавшему в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России, предоставив соответствующее видео.

На кадрах силовики находятся в доме подозреваемого. У него изъяты крупные суммы денег.

В отношении Любарского возбуждено дело по статье о получении и даче взятки.

Экс-чиновника подозревают в получении взяток от компании «Диетгрупп», с которой был заключен контракт по обеспечению питанием больниц и поликлиник. По версии следствия, деньги фигуранту передавались через посредника, в роли которого выступил депутат местного заксобрания Виталий Красулин — в марте он был задержан с поличным при попытке подкупить сотрудника ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области. Чем занят президент?

      В РФС рассказали о выплатах игрокам за вызов в сборную

      На Украине языковой инспектор-гей начал сбор денег на погашение кредита

      Россиян предупредили о рисках одной альтернативы ипотеки

      Агент Овечкина одной фразой оценил состояние хоккеиста после травмы

      Названы причины возможного кризиса в еврозоне

      На Украине поддержали закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий

      Россиянка организовала притон с проститутками под видом спа-салона и попала под суд

      Глава МИД Австрии назвал условие завершения конфликта на Украине

      Израиль нанес удар по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше