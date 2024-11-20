Обыски в доме участвовавшего в СВО бывшего российского мэра попали на видео

СК: в доме бывшего мэра Петрозаводска Любарского прошли обыски

Сотрудники силовых ведомств пришли с обысками к бывшему мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому, участвовавшему в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России, предоставив соответствующее видео.

На кадрах силовики находятся в доме подозреваемого. У него изъяты крупные суммы денег.

В отношении Любарского возбуждено дело по статье о получении и даче взятки.

Экс-чиновника подозревают в получении взяток от компании «Диетгрупп», с которой был заключен контракт по обеспечению питанием больниц и поликлиник. По версии следствия, деньги фигуранту передавались через посредника, в роли которого выступил депутат местного заксобрания Виталий Красулин — в марте он был задержан с поличным при попытке подкупить сотрудника ФСБ.