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17:30, 20 ноября 2024Экономика

Ослабление курса рубля назвали временным

Эксперт Хандошко: ослабление рубля носит временный характер
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Недавнее ослабление рубля до 100 рублей за доллар скорее носит временный характер. Об этом «Ленте.ру» рассказала CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Она напомнила, что еще полгода назад диапазон 87–93 рубля за доллар считался для правительства комфортным. Хотя сейчас основное внимание сосредоточено на борьбе с инфляцией, ничего не указывает на изменение этих ориентиров.

Эксперт объяснила, что колебания курса рубля во многом зависят от регулирования продажи валютной выручки. В октябре правительство дополнительно смягчило условия, разрешив продавать лишь 25 процентов от общей экспортной выручки вместо прежних 50 процентов. «Чем выше обязательная доля продажи и строже сроки исполнения, тем сильнее укрепляется рубль. Ослабление этих условий, напротив, приводит к его девальвации», — заметила эксперт.

В условиях, когда нет механизмов, способных смягчить резкие скачки, любая значительная покупка валюты приводит к мгновенному росту курса. Возникающие колебания, указала Хандошко, скорее вызваны действиями отдельных участников рынка и ситуативны. «Снижение контроля со стороны правительства делает курс рубля более подверженным внешним факторам. Однако в обозримом будущем можно ожидать стабилизации курса и его возвращения к более привычным значениям», — подытожила Хандошко.

Ранее Центробанк повысил курс доллара на девять копеек, до 100,03 рубля. Это произошло впервые с 10 октября 2023 года.

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