Пережившая сердечный приступ в 32 года женщина рассказала о его симптомах

GL: пережившая сердечный приступ женщина назвала его симптомом боль в руке

Жительница Великобритании Кейтлин Джилл пережила сердечный приступ в 32 года. Ее историю опубликовало издание Gloucestershire Live (GL).

Джилл призналась, что симптомы сердечного приступа появились, когда она собиралась на вечеринку: внезапно ей стало жарко, заболела рука, женщина также почувствовала напряжение в мышцах. Поначалу британка проигнорировала симптомы.

«Я была с подругой. И когда я сказала, что рука и рот онемели, спина болит и я сильно потею, она сообразила, что у меня сердечный приступ», — отметила Джилл. Женщина обратилась к врачам, ее госпитализировали, в больнице ей сделали операцию.

Через неделю после выписки у Джилл произошел второй приступ, она снова попала в больницу. Один из врачей предположил, что у нее развился синдром разбитого сердца, или стрессовая кардиомиопатия, — повреждение сердца, связанное с тревогой, стрессом и эмоциональным давлением.

Ранее кардиолог Наталья Гаврилюк указала на причины развития смертельно опасного синдрома разбитого сердца. Он, как правило, возникает на фоне острого стресса, объяснила врач.