Песков ответил на вопрос о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области

Песков о реакции Путина на удары ATACMS: график президента не изменился

После удара американскими ракетами ATACMS по Брянской области график президента России Владимира Путина не изменился. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства каждый день уделяет много часов теме специальной военной операции (СВО). Доклады, совещания и отдельные разговоры о спецоперации являются неотъемлемой частью графика президента.

«Что касается других мероприятий, они все идут по плану», — добавил Песков.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

19 ноября в 3:25 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами дальнего действия ATACMS Брянскую область. Пять ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, еще один снаряд повредили.