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12:57, 20 ноября 2024Из жизни

Полиция Канады увезла обломки НЛО, сбитого истребителем. Что им удалось выяснить?

В Канаде полиция нашла обломки НЛО, сбитого истребителем США над озером Гурон
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Полиция Канады обнаружила и увезла обломки НЛО, сбитого над озером Гурон в феврале 2023 года. Объект был сбит американским истребителем F-16, после чего медленно опустился в воду. Поиски обломков были приостановлены из-за ухудшения погодных условий, и об их судьбе стало известно только сейчас.

F-16 выпустил в НЛО две ракеты

12 февраля американский истребитель F-16 выпустил две ракеты в НЛО, замеченный над озером Гурон, которое располагается между штатом Мичиган (США) на западе и провинцией Онтарио (Канада) на севере и востоке. Это был третий неопознанный объект, который удалось обнаружить после уничтожения 4 февраля китайского аэростата, который подозревали в сборе разведывательных данных

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Судя по описанию, объект над озером Гурон был восьмиугольным со свисающими тросами. После удара истребителя он медленно опустился в воду. В поисковой операции принимали участие сотрудники американской береговой охраны и Королевской канадской конной полиции. Спустя несколько недель поиски официально были приостановлены из-за погодных условий, информацию о судьбе объекта после этого не обнародовали.

Обнаруженный объект не угрожает национальной безопасности

CTV News направило официальный запрос в министерство национальной обороны Канады и выяснило, что канадская полиция продолжила поиски обломков, обнаружила их и увезла на экспертизу.

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«Королевская канадская конная полиция подтверждает, что обломки были найдены у берегов Гурона, мы продолжаем тесное сотрудничество в расследовании с отечественными и международными партнерами», — сказал представитель полиции.

Согласно полученному изданием документу, объект не угрожал национальной безопасности. Предполагается, что это мог быть метеозонд, запущенный радиолокационной станцией Национальной метеорологической службы в Мичигане.

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