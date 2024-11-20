Российское посольство в Лондоне обвинило Запад в затягивании конфликта

Российское посольство в Лондоне, комментируя недружественные заявления и действия британских властей, напомнило, что ответственность за затягивание конфликта на Украине лежит на Западе. Об этом сказано в комментарии диппредставительства, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Вновь подчеркиваем, что ответственность за затягивание конфликта, многочисленные человеческие жертвы и разрушения лежит исключительно на западных, в особенности на британских, партнерах "Незалежной», — говорится в заявлении.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал государство, подтолкнувшее Киев в сторону неминуемого разгрома. Во время заседания Совбеза ООН дипломат отметил, что Великобритания спровоцировала выбор Украины в пользу продолжения конфронтации с РФ.

В свою очередь, российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал итоги спецоперации для Украины «концом игры», которая завершится достижением Россией всех поставленных целей. Он подчеркнул, что Украина также откажется от вступления в НАТО, пройдет процесс демилитаризации и «отменит все расистские законы, которые приняла за все эти годы».