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00:42, 20 ноября 2024Мир

Посольство России в Лондоне обвинило Запад в затягивании конфликта на Украине

Российское посольство в Лондоне обвинило Запад в затягивании конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российское посольство в Лондоне, комментируя недружественные заявления и действия британских властей, напомнило, что ответственность за затягивание конфликта на Украине лежит на Западе. Об этом сказано в комментарии диппредставительства, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Вновь подчеркиваем, что ответственность за затягивание конфликта, многочисленные человеческие жертвы и разрушения лежит исключительно на западных, в особенности на британских, партнерах "Незалежной», — говорится в заявлении.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал государство, подтолкнувшее Киев в сторону неминуемого разгрома. Во время заседания Совбеза ООН дипломат отметил, что Великобритания спровоцировала выбор Украины в пользу продолжения конфронтации с РФ.

В свою очередь, российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал итоги спецоперации для Украины «концом игры», которая завершится достижением Россией всех поставленных целей. Он подчеркнул, что Украина также откажется от вступления в НАТО, пройдет процесс демилитаризации и «отменит все расистские законы, которые приняла за все эти годы».

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