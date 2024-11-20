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13:56, 20 ноября 2024Наука и техника

Предсказано уменьшение человеческого мозга из-за ИИ

The Quarterly Review of Biology: ИИ уменьшит человеческий мозг
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые предсказали возможное влияние искусственного интеллекта (ИИ) на эволюцию человека, которое может выражаться в уменьшении мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале The Quarterly Review of Biology.

Исследование анализирует эволюционные последствия взаимодействия человека и ИИ через призму естественного отбора. Ученые проводят аналогии с процессами, происходившими при одомашнивании растений, животных и культур, предполагая, что использование ИИ может привести к изменениям в наследственных признаках и эволюционных механизмах.

Метод исследования основан на анализе биотических взаимодействий между организмами, таких как отношения хищник-жертва или хозяин-паразит. Такой подход помогает рассмотреть способы, которыми технологии ИИ могут воздействовать на человеческие характеристики через изменение социальной динамики, репродуктивного поведения и когнитивных процессов.

Полученные данные показывают, что взаимодействие человека и ИИ все больше напоминает человеческие социальные отношения. Это особенно проявляется в области виртуального общения, знакомств и социальных связей. Влияние ИИ на такие аспекты, как построение близости, конкуренция за партнера и взаимодействие в системе правосудия, может изменять эволюционные тенденции.

Среди возможных прогнозов исследователи выделяют ускорение трендов в сторону уменьшения размеров мозга, изменения концентрации внимания, адаптацию типов личности и влияние на расстройства настроения. Предполагается, что изменения в социальной динамике, вызванные ИИ, могут затронуть эволюцию поведения и взаимодействия между людьми.

Исследование подчеркивает, что, хотя непосредственное влияние ИИ на биологическую эволюцию человека может быть ограниченным, его воздействие на культуру и благополучие людей уже значительное. Однако предсказание долгосрочных эволюционных изменений остается сложной и неопределенной задачей, учитывая быстроту технологических изменений и их влияние на общество.

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