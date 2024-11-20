Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:25, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

Президент Бразилии разозлил Запад одним решением по Украине

Reuters: страны ЕС недовольны решением президента да Силвы на G20 по Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Лидеры стран Евросоюза остались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20 с целью не уделять большое количество времени украинскому вопросу. О том, что разозлило участников саммита, рассказало агентство Reuters.

«Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате», — цитирует агентство дипломатов.

По данным СМИ, французский лидер Эммануэль Макрон выразил недовольство подобным решением да Силвы и отметил, что «текст бы только выиграл», если «бы был более откровенным», затронь он украинский кризис. «Коммюнике завершил президент Лула. Это не соответствовало позиции, которую мы могли бы иметь», — объяснил он.

По словам бразильских дипломатов, страна поспещила с принятием коммюнике во избежание рисков, что саммит закончится без окончательной декларации вопреки тому, «что европейцы просили более жестких формулировок о роли России в войне».

Ранее сообщалось, что Россия согласилась с одним пунктом итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» (G20), в котором говорится об урегулировании конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его реалистичным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне оценили угрозу третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. Как отреагировал Запад?

      На Западе рассказали о влиянии решения Байдена по ATACMS на Трампа

      Россиянам рассказали о неожиданной прибавке к зарплате в 2025 году

      Россияне бросились платить за образование

      Женщине выплатят почти миллион долларов из-за содравшей ей скальп собаки

      Пять беспилотников сбили в российском регионе

      Великобританию предупредили об опасности призывов к поражению России

      В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского в адрес России

      Президент Бразилии разозлил Запад одним решением по Украине

      В Госдепе заявили об отсутствии угрозы для России со стороны США и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше