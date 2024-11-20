Президент Бразилии разозлил Запад одним решением по Украине

Reuters: страны ЕС недовольны решением президента да Силвы на G20 по Украине

Лидеры стран Евросоюза остались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20 с целью не уделять большое количество времени украинскому вопросу. О том, что разозлило участников саммита, рассказало агентство Reuters.

«Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате», — цитирует агентство дипломатов.

По данным СМИ, французский лидер Эммануэль Макрон выразил недовольство подобным решением да Силвы и отметил, что «текст бы только выиграл», если «бы был более откровенным», затронь он украинский кризис. «Коммюнике завершил президент Лула. Это не соответствовало позиции, которую мы могли бы иметь», — объяснил он.

По словам бразильских дипломатов, страна поспещила с принятием коммюнике во избежание рисков, что саммит закончится без окончательной декларации вопреки тому, «что европейцы просили более жестких формулировок о роли России в войне».

Ранее сообщалось, что Россия согласилась с одним пунктом итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» (G20), в котором говорится об урегулировании конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его реалистичным.