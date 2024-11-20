Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:49, 20 ноября 2024Ценности

Раскрыта стоимость нашумевшего портфеля младшего сына Дональда Трампа

Младший сын Трампа Бэррон появился в шоу с портфелем за 799 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: CNN

Журналисты раскрыли стоимость нашумевшего портфеля младшего сына Дональда Трампа Бэррона. Материал публикует Daily Mail.

Речь идет о кожаном портфеле модного дома Louis Vuitton, с которым сын Мелании Трамп появился в кадре «Шоу Ларри Кинга». Ролик, снятый в 2010 году, неожиданно стал вирусным в TikTok. «Мне нравится мой портфель!» — говорил на тот момент четырехлетний мальчик своей матери.

Материалы по теме:
Свадьба Трампа была одной из самых роскошных в Америке. Как будущий президент США удивил размахом торжества весь мир?
Свадьба Трампа была одной из самых роскошных в Америке.Как будущий президент США удивил размахом торжества весь мир?
21 августа 2022
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022

Зрители выяснили, что цена аналогичного «президентского портфеля» составляет 10 тысяч долларов (799 тысяч рублей).

Ранее в ноябре блогеры нашли связь между модными трендами и победой Дональда Трампа на выборах президента США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе рассказали о планах Залужного взорвать «Турецкий поток»

      В Раде заявили о растрате средств на укрытие объектов энергетики

      В Пентагоне предупредили Украину об использовании запрещенного во всем мире оружия

      Названа самая дорогая улица мира

      Известный блогер купил квартиру в Москве за 103 миллиона рублей

      Обедающие лоси попали в фотоловушку в российском регионе

      Экс-главу отдела МЧС в российском регионе заподозрили в разглашении гостайны

      Соединенные Штаты оказались под угрозой «бомбового циклона»

      Необычная полярная изморозь покрыла нацпарк в России и попала на фото

      Посольство Казахстана рекомендовало своим гражданам покинуть Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше