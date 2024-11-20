Раскрыта стоимость нашумевшего портфеля младшего сына Дональда Трампа

Младший сын Трампа Бэррон появился в шоу с портфелем за 799 тысяч рублей

Журналисты раскрыли стоимость нашумевшего портфеля младшего сына Дональда Трампа Бэррона. Материал публикует Daily Mail.

Речь идет о кожаном портфеле модного дома Louis Vuitton, с которым сын Мелании Трамп появился в кадре «Шоу Ларри Кинга». Ролик, снятый в 2010 году, неожиданно стал вирусным в TikTok. «Мне нравится мой портфель!» — говорил на тот момент четырехлетний мальчик своей матери.

Зрители выяснили, что цена аналогичного «президентского портфеля» составляет 10 тысяч долларов (799 тысяч рублей).

Ранее в ноябре блогеры нашли связь между модными трендами и победой Дональда Трампа на выборах президента США.