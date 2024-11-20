Раскрыта судьба отношений России и Украины в 2030 году

FA: Россия и Украина могут находиться в состоянии конфликта до 2030 года

Россия и Украина могут находиться в состоянии «управляемого конфликта» низкой интенсивности вплоть до 2030 года, так как Киев и страны Запада не стремятся к мирному урегулированию. Об этом пишет журнал Foreign Affairs (FA).

«Такое положение дел — конфликт низкой интенсивности и лоскутное одеяло соглашений — отвечает сразу нескольким фактором (...) [Нынешняя ситуация на фронте, снижение поддержки со стороны Запада и нежелание Киева идти на уступки] делают управляемый тупик наименее плохим результатом», — отмечается в материале издания.

Автор материала подчеркивает, что обороноспособность Вооруженных сил Украины снижается и Киев неспособен переломить ситуацию на поле боя. Кроме того, он резюмирует, что подобный сценарий отвечает интересам США из-за стремления перенаправить ресурсы на сдерживание Китая.

Ранее агентство Reuters сообщало, что российский лидер Владимир Путин готов поговорить с избранным президентом США Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине. В частности, по их словам, Москва готова рассмотреть вариант «заморозки» конфликта по линии боевого столкновения. Однако для российской стороны принципиальным остается пункт о нейтральном статусе Украины и предоставление гарантий ее невключения в НАТО.