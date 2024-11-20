Россиянам рассказали о невыгодности покупок по скидкам в «черную пятницу»

Роскачество предупредило о невыгодности покупок по скидкам в «черную пятницу»

Покупки по скидкам в «черную пятницу» перестали быть выгодными для россиян, предупредили в Центре финансовой экспертизы Роскачества. Специалисты рассказали, как устроены такие крупные распродажи, с выводами экспертов ознакомилась «Лента.ру».

Продавцы подделывают скидки

Одна из ключевых причин — так называемые накрученные скидки. Около половины цен, которые продавцы называют скидочными, на самом деле таковыми не являются.

Для самых неискушенных продавцов существуют гиды и курсы, которые рассказывают, как накрутить скидки в «черную пятницу». Продавцы находят точку безубыточности (цену, ниже которой продавать товар нерентабельно) и, отталкиваясь от нее, делают наценку так, чтобы оставаться в большом плюсе при любой «нарисованной» скидке Роскачество

В распродажах участвует мало продавцов

Несмотря на так называемые автоакции, когда товары на онлайн-площадках автоматически добавляются в скидочные, продавцы отказываются от этого. Как правило, это связано с тем, что они не готовы продавать товары со скидками в размере 50-90 процентов, а именно такие скидки и привлекают покупателей.

«В условиях инфляции продавцы стараются хотя бы удержать цены на текущем уровне. Иногда продавцы соглашаются на участие в акциях, чтобы сбыть товары-аутсайдеры (низкоспросовые вещи), пока не включилось платное хранение на складе», — объяснили в Роскачестве.

Кроме того, некоторые виды товаров, например, брендовые вещи, ювелирные изделия, электроника и специализированная техника, в обычное время продаются с минимальной наценкой. Таким образом, даже небольшие скидки могут быть убыточны для продавцов.

У россиян накопилась «скидочная усталость»

Эксперты уже отмечают сильное падение спроса на распродажные и акционные товары в этом году. Причина не столько в инфляции и высокой ключевой ставке, сколько в «скидочной усталости» потребителя.

Когда скидочные периоды на определенных площадках длятся круглогодично, у покупателя возникает эффект усталости от скидок. Если через неделю начнется очередная распродажа, то зачем покупать какой-то товар, особенно не слишком нужный именно сейчас, если через неделю он снова будет продаваться со скидкой? Это ведет к отложенному спросу и общему падению веры в реальные акции Роскачество

«К тому же россияне уже раскусили накрученные недобросовестными продавцами скидки и стали более взвешенно подходить к акциям. Подвинутый покупатель теперь заранее мониторит цены, сравнивает предложения на нескольких площадках и доверяет только тем продавцам, которые предлагают настоящие, а не поддельные скидки», — отметили в Роскачестве.

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