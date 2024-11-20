Россияне взыскали с туроператора сотни тысяч рублей за сломанные зубы их ребенка в Турции

Россияне взыскали с туроператора ₽225 тыс. за падение дочери у бассейна в Турции

Семья из Свердловской области взыскала с туроператора сотни тысяч рублей за падение их ребенка у бассейна в Турции. Об этом пишет портал TourDom.

В июне 2023 года российские туристы приобрели путевку в популярную курортную республику. В августе супруги и их семилетняя дочь отправились в отпуск.

Во время отдыха ребенок поскользнулся возле детского бассейна и получил травмы лица. У нее были рассечены ткани подбородка, сломаны два передних зуба и разбита нижняя губа.

После полученной травмы несовершеннолетняя испытывала «физические и нравственные страдания». Примерно две недели она не могла нормально питаться. Более того, ребенок перенес хирургическое вмешательство, связанное с наложением швов.

По приезде из Турции россияне подали гражданский иск к туроператорской компании. В результате Синарский районный суд города Каменска-Уральского постановил взыскать с компании 225 тысяч рублей.

Ранее россиянин застрялв аэропорту Нижневартовска на девять часов по вине авиакомпании Utair и взыскал с нее десятки тысяч рублей через суд. В ходе судебного заседания стало известно, что мужчина купил билет на рейс перевозчика в Тюмень, вылет должен был состояться 4 января 2024 года, однако по неизвестным причинам его переносили восемь раз.