МО отчиталось об уничтожении блокированной в Ольговской роще группировки ВСУ

Российские войска завершили уничтожение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была заблокирована в районе Ольговской рощи Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Каких-либо других подробностей боестолкновения в оборонном ведомстве не привели.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России ударили по девяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Никольский, Викторовка, Свердликово, Александрия, Дарьино, Малая Локня и Лебедевка.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается Минобороны России

Ранее стало известно, что с начала ноября в Курской области уничтожили сотни иностранных наемников. Речь идет о солдатах из США, Польши, Германии, Великобритании и Эстонии. Отмечалось, что иностранцы, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины, массово несут потери при попытке выйти из окружения.