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13:56, 20 ноября 2024Россия

Российские войска уничтожили блокированную в районе Курской области группировку ВСУ

МО отчиталось об уничтожении блокированной в Ольговской роще группировки ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска завершили уничтожение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была заблокирована в районе Ольговской рощи Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Каких-либо других подробностей боестолкновения в оборонном ведомстве не привели.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России ударили по девяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Никольский, Викторовка, Свердликово, Александрия, Дарьино, Малая Локня и Лебедевка.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается

Минобороны России

Ранее стало известно, что с начала ноября в Курской области уничтожили сотни иностранных наемников. Речь идет о солдатах из США, Польши, Германии, Великобритании и Эстонии. Отмечалось, что иностранцы, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины, массово несут потери при попытке выйти из окружения.

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