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05:54, 20 ноября 2024Бывший СССР

Российский солдат рассказал о поведении бойцов ВСУ на кураховском направлении

Борз: бойцы ВСУ на кураховском направлении предпочитают сдаться
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), «загнанные в угол» на кураховском направлении, в основном предпочитают сдаться. О поведении украинских военнослужащих рассказал командир российского штурмового отряда с позывным Борз, его слова приводит РИА Новости.

«Когда противнику некуда деваться, мы предлагаем ему сдаться, и, в основном, они сдаются», — рассказал Борз.

Ранее пленный офицер, командир 3-го взвода 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Долматов рассказал, что украинские бойцы близ Курахово деморализованы ввиду больших потерь.

Также украинский аналитический проект Deep State заявил об успешном продвижении Российской армии на кураховском направлении. По его данным, до окружения ВСУ осталось менее пяти километров.

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