Российский таксист напал на своего коллегу с ножом и попался росгвардейцам

В Петербурге росгвардейцы задержали таксиста за нападение на коллегу с ножом

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали таксиста, который спровоцировал драку с коллегой и напал на него с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Все произошло на Лиговском проспекте. Один из водителей такси спровоцировал драку со своим коллегой, взял нож и нанес оппоненту удары по лицу. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника задержали и передали полиции.

Ранее сотрудники полиции задержали 46-летнего водителя, который приставил пистолет к голове ветерана специальной военной операции в Тобольске. Сейчас он находится под стражей — ему предъявлено обвинение по статье о покушении на расправу.