Шольц объяснил отказ передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Шольц: поставка Taurus Киеву означает контроль целей и участие ФРГ в конфликте

Поставка со стороны Германии ракет Taurus Киеву для ударов далеко вглубь России предполагает необходимость контроля целей для ударов, а значит прямое участие ФРГ в конфликте. Такое объяснение отказа поставлять Киеву дальнобойные ракеты дал немецкий канцлер Олаф Шольц, передает ТАСС.

По словам политика, он давно решил, что передача крылатых ракет Украине станет ошибкой. «Поэтому я ясно заявляю, что остаюсь при своем решении не поставлять это оружие, эту крылатую ракету», — подчеркнул канцлер.

РанееШольц заявил, что отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus является преимуществом Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на предстоящих выборах, так как ее курс отличается благоразумием. Шольц добавил, что отправка Киеву ракет Taurus не может быть осуществлена без его согласия.