Стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув $93,5 тысячи

Стоимость биткоина 19 ноября обновила исторический максимум, достигнув 93 500 долларов. Об этом свидетельствуют данные Binance.

По состоянию на 21:30 по московскому времени криптовалюта дорожала на 2,82 процента за сутки — до 93 610,7 доллара. Однако показатель достигал и 93 699,26 доллара — это стало новым рекордом.

Биткоин продолжает укрепляться после победы кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США — Дональда Трампа. После его прихода к власти курс самой популярной криптовалюты бьет исторический максимум уже в четвертый раз. Сначала, 7 ноября, самая популярная в мире криптовалюта впервые пробила отметку в 76 тысяч долларов, а 8 ноября преодолела планку в 77 тысяч.