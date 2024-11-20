Российские коммунальщики объявили войну бобровым плотинам

В Сызрани коммунальщики ломают бобровые плотины, чтобы спасти от затопления дома

Сызранские коммунальщики объявили войну бобровым плотинам. Заводи представляют опасность для местных жителей, пишет «Комсомольская правда».

Возводимые бобрами запруды поднимают уровень воды в реках и провоцируют наводнения — из-за плотин уже едва не затопило жилые дома у реки Крымза. Во избежание дальнейших паводков службы жилищно-коммунального хозяйства методично разбивают плотины. Однако всего за ночь бобры успевают построить новые.

По мнению ведущего научного сотрудника «Лаборатория природоохранной биологии «Экотон», кандидата биологических наук и соавтора Красной книги Самарской области Владимира Брозднякова, рабочие зря тратят силы: животные будут из раза в раз ремонтировать поломанную запруду. Ученый предложил более гуманный способ — ловить бобров и переселять их, — но сомневается, что коммунальщики посчитают эту затею трудновыполнимой. Практика доказала эффективность еще одного варианта: снести верхнюю часть плотины. Постройка останется на месте, а ее высота для бобров, как оказалось, не так важна.

Мероприятие по устранению заводей проводят ежегодно до наступления ледостава. В городской администрации уточняют, что в ходе разбора плотин бобровые норы оставляют нетронутыми, животные находятся в полной безопасности.

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