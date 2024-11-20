Российские коммунальщики объявили войну бобровым плотинам

Сызранские коммунальщики объявили войну бобровым плотинам. Заводи представляют опасность для местных жителей, пишет «Комсомольская правда».
Возводимые бобрами запруды поднимают уровень воды в реках и провоцируют наводнения — из-за плотин уже едва не затопило жилые дома у реки Крымза. Во избежание дальнейших паводков службы жилищно-коммунального хозяйства методично разбивают плотины. Однако всего за ночь бобры успевают построить новые.
По мнению ведущего научного сотрудника «Лаборатория природоохранной биологии «Экотон», кандидата биологических наук и соавтора Красной книги Самарской области Владимира Брозднякова, рабочие зря тратят силы: животные будут из раза в раз ремонтировать поломанную запруду. Ученый предложил более гуманный способ — ловить бобров и переселять их, — но сомневается, что коммунальщики посчитают эту затею трудновыполнимой. Практика доказала эффективность еще одного варианта: снести верхнюю часть плотины. Постройка останется на месте, а ее высота для бобров, как оказалось, не так важна.
Мероприятие по устранению заводей проводят ежегодно до наступления ледостава. В городской администрации уточняют, что в ходе разбора плотин бобровые норы оставляют нетронутыми, животные находятся в полной безопасности.
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