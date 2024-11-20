В американском штате объявили войну расплодившимся бобрам

В Мичигане расплодились бобры и стали угрожать местной форели

В США госслужащие из департамента рыболовства и дикой природы обеспокоились количеством бобров в штате Мичиган и объявили им войну. Об этом сообщает Michigan Live.

В департамент обратились местные защитники ловли форели. Они заявили, что в штате размножились бобры. Грызуны захватили ручьи и стали угрожать существованию форели. Специалисты объяснили, что условия, необходимые для обитания этого вида рыбы, — холодные и быстрые воды. Однако бобры начали строить на реках штата плотины, которые могут замедлить течения и повлиять на температуру в ручьях так, что форель в них просто исчезнет.

Увеличение популяции бобров в первую очередь связывают с тем, что охота на пушнину потеряла свою былую популярность. Кроме того, эксперты отметили, что на севере Мичигана не водятся волки — главные противники бобров. Теперь сотрудники департамента планируют разрешить рыбакам ловить расплодившихся грызунов, чтобы сохранить форель.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что страна теперь будет контролировать места обитания бобров, поскольку они разрушают дамбы, что приводит к масштабным наводнениям. Немецкий эколог Герхард Шваб призвал его отказаться от этого решения и предложил альтернативные варианты борьбы с грызунами.