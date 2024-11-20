В Госдуме назвали унизительными обследования россиян на предмет «не отросла ли новая нога»

В ГД назвали необходимость россиян подтверждать отсутствие конечностей унижением

Процедура подтверждения инвалидности пациентами с ампутированными конечностями является унизительной для людей. Об этом заявила Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, ее цитирует Telegram-канал «Медицинская Россия».

В обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко парламентарий назвала абсурдной и лишенной смысла необходимость ампутантам дважды в год подтверждать, «не отросла ли новая нога».

Горячева подчеркнула, что подтверждение инвалидности причиняет дискомфорт людям с отсутствующими руками и ногами. Она также заявила о необходимости разрешить таким людям управлять автомобилем.

Ранее в Соцфонде анонсировали повышение выплат инвалидам. Увеличенные выплаты граждане будут получать с 1 января 2025 года. Также были проиндексированы пенсии россиян.