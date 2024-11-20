В Госдуме отреагировали на сообщения о тайной сделке Трампа и Украины по ядерному оружию

Шеремет назвал провокацией сообщения о передаче Трампом ядерного оружия Украине

Сообщения о том, что избранный президент США Дональд Трамп тайно заключил сделку с украинскими властями, являются провокацией. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, пишут «Известия».

Ранее британское издание Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда сообщило, что Трамп может передать Киеву ядерное оружие.

По мнению Шеремета, таким образом противники избранного президента США хотят усложнить ему вступление в должность проблемами, с которыми придется разбираться. «Это все провокация для того, чтобы Дональд Трамп не смог осуществить свои предвыборные обещания, которые он давал американцам и всему международному сообществу, и чтобы как можно сильнее усложнить тот процесс, который называется мирными соглашениями», — отреагировал депутат.

Сценарий, описанный британским изданием, также исключил военный эксперт Алексей Живов, который в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что Трампа «умышленно демонизируют его противники». По его словам, на данный момент все потенциальные назначения и инициативы избранного американского лидера направлены в пользу России.