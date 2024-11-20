В Госдуме предложат снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

В ГД хотят снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ с 5 до 3 лет

Депутаты Госдумы от ЛДПР вместе с председателем комитета ГД по социальной политике Ярославом Ниловым вносят в Думу законопроект о снижении с пяти до трех лет срока владения недвижимостью, после которого граждане могут не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи. С проектом закона ознакомилось РИА Новости.

Сейчас доходы от продажи объектов недвижимости освобождаются от налогов, если они находились в собственности не более пяти лет. Но минимальный срок может составлять и три года в случае, когда право собственности было получено в порядке наследования или по договору дарения, к также в результате приватизации и плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.