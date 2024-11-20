Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:00, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве поставили дополнительные блокпосты из-за одного события

«РБК-Украина»: в Киеве развернули дополнительные блокпосты в рамках учений
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Andriy Perun / Reuters

В Киеве развернули дополнительные блокпосты и усилили проверку документов в рамках учений. Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации, пишет РБК-Украина в своем Telegram-канале.

Ведомство оповестило о системных учениях в столице Украины. В них будут отрабатываться проверки граждан и транспорта в рамках «контрдиверсионных мероприятий».

В рамках учений развернули временные блокпосты. Кроме того, городские власти Киева установили временную инженерную инфраструктуру.

Ранее в Киеве взрывы произошли из-за работы системы противовоздушной обороны. В столице Украины на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Песков ответил на вопрос о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области

      Стала известна доля принудительно мобилизованных в ВСУ

      Настроения в спецслужбах Украины сравнили с немецкими в 1944 году

      Россиянин предстанет перед судом за расправу над двумя пенсионерками 20 лет назад

      Девятилетняя россиянка получила тяжелые травмы из-за нападения домашнего кота

      В России анонсировали создание временных администраций в занятых ВС населенных пунктах

      Полиция Канады увезла обломки НЛО, сбитого истребителем. Что им удалось выяснить?

      Выпущен ПК для запуска Windows 11 в облаке

      Шестикратный чемпион России по футболу вернулся к работе после нападения

      В России одобрили закон о запрете усыновления детей в определенные страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше