В Киеве поставили дополнительные блокпосты из-за одного события

В Киеве развернули дополнительные блокпосты и усилили проверку документов в рамках учений. Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации, пишет РБК-Украина в своем Telegram-канале.
Ведомство оповестило о системных учениях в столице Украины. В них будут отрабатываться проверки граждан и транспорта в рамках «контрдиверсионных мероприятий».
В рамках учений развернули временные блокпосты. Кроме того, городские власти Киева установили временную инженерную инфраструктуру.
Ранее в Киеве взрывы произошли из-за работы системы противовоздушной обороны. В столице Украины на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.