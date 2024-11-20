В Киеве поставили дополнительные блокпосты из-за одного события

«РБК-Украина»: в Киеве развернули дополнительные блокпосты в рамках учений

В Киеве развернули дополнительные блокпосты и усилили проверку документов в рамках учений. Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации, пишет РБК-Украина в своем Telegram-канале.

Ведомство оповестило о системных учениях в столице Украины. В них будут отрабатываться проверки граждан и транспорта в рамках «контрдиверсионных мероприятий».

В рамках учений развернули временные блокпосты. Кроме того, городские власти Киева установили временную инженерную инфраструктуру.

Ранее в Киеве взрывы произошли из-за работы системы противовоздушной обороны. В столице Украины на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.