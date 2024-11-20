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15:12, 20 ноября 2024Россия

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

В Ейске Краснодарского края объявили ракетную опасность
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В городе Ейск Краснодарского края объявили ракетную опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

«О повреждениях и пострадавших информации нет», — заявил собеседник агентства, подтвердив, что в городе объявили тревогу.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

19 ноября в 3:25 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами дальнего действия ATACMS Брянскую область. Пять ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, еще один снаряд повредили.

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