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12:21, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Кремле высказались о сообщении посольства США в Киеве про авиаудар

Песков адресовал Минобороны вопрос о сообщении посольства США про авиаудар
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Комментарий по поводу сообщения посольства США в Киеве об авиаударе касается хода специальной военной операции (СВО) и является прерогативой Минобороны России. О предупреждении американских дипломатов высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это касается непосредственно хода специальной военной операции. И это вопрос, который относится исключительно к прерогативе министерства обороны», — заявил пресс-секретарь российского президента.

20 ноября посольство США в Киеве объявило о своем закрытии на фоне сообщений о якобы готовящейся массированной воздушной атаке на украинскую столицу.

Ранее о намерении закрыть дипломатическое представительство в Киеве также объявили в Испании. Подробностей о возможной атаке испанские дипломаты также не привели.

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