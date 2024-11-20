В Кремле высказались о сообщении посольства США в Киеве про авиаудар

Песков адресовал Минобороны вопрос о сообщении посольства США про авиаудар

Комментарий по поводу сообщения посольства США в Киеве об авиаударе касается хода специальной военной операции (СВО) и является прерогативой Минобороны России. О предупреждении американских дипломатов высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это касается непосредственно хода специальной военной операции. И это вопрос, который относится исключительно к прерогативе министерства обороны», — заявил пресс-секретарь российского президента.

20 ноября посольство США в Киеве объявило о своем закрытии на фоне сообщений о якобы готовящейся массированной воздушной атаке на украинскую столицу.

Ранее о намерении закрыть дипломатическое представительство в Киеве также объявили в Испании. Подробностей о возможной атаке испанские дипломаты также не привели.