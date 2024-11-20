В Кремле высказались об идее создания нового федерального округа

Песков заявил, что решений о создании нового федерального округа не принималось

Решений о создании нового федерального округа в России не принималось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», — сказал Песков.

Говоря об идее создания нового федерального округа, пресс-секретарь российского президента добавил, что на сегодняшний день новые регионы в условиях продолжающейся спецоперации нуждаются «в специальном обращении в ручном режиме», чем постоянно занимаются как федеральные органы власти, так и руководство самих регионов.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нельзя исключать создание нового федерального округа «для более эффективного управления». При этом она пояснила, что на сегодняшний день главная задача — добиться целей специальной военной операции, после чего уже «можно будет думать о следующих шагах».