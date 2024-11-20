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13:53, 20 ноября 2024Россия

В Курской области уничтожили немецкую боевую машину пехоты Marder

Минобороны отчиталось об уничтожении немецкой БМП Marder в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Российские войска уничтожили немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в регионе больше 400 бойцов, 4 бронетранспортера, среди которых был американский БТР М113, САУ «Богдана», британскую САУ AS-90 и 20 автомобилей.

«11 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в сети появилось видео с ударом российского оптоволоконного FPV-дрона по бронетранспортеру с бойцами Вооруженных сил Украины в Курской области. На снятых с беспилотника кадрах видно, как он на большой скорости движется над полем боя, приближаясь к боевой машине.

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