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17:58, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей

Глава Минобороны Литвы предложил вводить санкции за обрыв морских кабелей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Глава Министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас предложил вводить санкции за обрыв морских кабелей, передает Baltnews.

«Если будет проведено расследование и выяснится, что какая-либо страна ответственна за обрыв телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, ЕС и его государства должны ввести санкции против такого дестабилизирующего саботажа в отношении критической инфраструктуры», — заявил Касчюнас.

Ранее финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что между Германией и Финляндией был оборван телекоммуникационный кабель, связывающий страны. Издание сообщило о начале ремонтных мероприятий, срок которых может составить от 5 до 15 дней. Финская полиция начала уголовное расследование по этому поводу

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