В Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей

Глава Минобороны Литвы предложил вводить санкции за обрыв морских кабелей

Глава Министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас предложил вводить санкции за обрыв морских кабелей, передает Baltnews.

«Если будет проведено расследование и выяснится, что какая-либо страна ответственна за обрыв телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, ЕС и его государства должны ввести санкции против такого дестабилизирующего саботажа в отношении критической инфраструктуры», — заявил Касчюнас.

Ранее финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что между Германией и Финляндией был оборван телекоммуникационный кабель, связывающий страны. Издание сообщило о начале ремонтных мероприятий, срок которых может составить от 5 до 15 дней. Финская полиция начала уголовное расследование по этому поводу