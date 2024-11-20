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13:39, 20 ноября 2024Культура

В Москве простились с культовой советской актрисой

В Москве простились с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Прощание с культовой актрисой Светланой Светличной состоялось в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Проводить артистку в последний путь пришли близкие, родственники и известные артисты, среди которых были Александр Панкратов-Чёрный, Валерий Баринов, Людмила Зайцева, Прохор Шаляпин, Анна Калашникова и другие. Также свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин, который отметил вклад Светличной в отечественный кинематограф.

Светланы Светличной не стало 16 ноября, ей было 84 года. Последние несколько месяцев, как сообщали СМИ, актриса находилась в больнице из-за болезни почек и легких. Также у нее был диагностирован рак.

Ранее стало известно, что на столичном кладбище простились с известным певцом и звездой группы «На-На».

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