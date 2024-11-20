В офисе премьера Великобритании отреагировали на данные об ударах по России Storm Shadow

Представитель Стармера не стал комментировать удары по РФ ракетами Storm Shadow

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера не стал комментировать появившиеся в СМИ данные об ударах по российской территории британскими ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает The Guardian.

«Представитель премьер-министра Кира Стармера заявил, что его офис не будет комментировать сообщения или оперативные вопросы», — пишет издание.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщило, что Вооруженные силы Украины впервые ударили по российской территории британскими ракетами Storm Shadow.