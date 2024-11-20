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19:35, 20 ноября 2024Мир

В офисе премьера Великобритании отреагировали на данные об ударах по России Storm Shadow

Представитель Стармера не стал комментировать удары по РФ ракетами Storm Shadow
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Danny Lawson / Pool / Reuters

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера не стал комментировать появившиеся в СМИ данные об ударах по российской территории британскими ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает The Guardian.

«Представитель премьер-министра Кира Стармера заявил, что его офис не будет комментировать сообщения или оперативные вопросы», — пишет издание.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщило, что Вооруженные силы Украины впервые ударили по российской территории британскими ракетами Storm Shadow.

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