В Петербурге предложили арендовать подвал с микровходом

В Петербурге предложили арендовать подвал с микродверью за 6 тысяч рублей

В Петербурге на рынок аренды выставили подвал с микродверью, куда невозможно пройти в полный рост — только присев на корточки. Внимание на соответствующее объявление обратили в издании «Подъем».

Речь идет об объекте, расположенном на цокольном этаже дома неподалеку от станции метро «Горьковская». Его площадь составляет семь квадратных метров, единственное имеющееся удобство — небольшой вентилятор в дверце для продува помещения. При этом высота двери, судя по фото, достигает менее метра.

«Как входить? Садишься на корточки и прыгаешь туда», — рассказал журналистам представитель собственника. Он отметил, что ранее микропомещение на долгий срок сдавали под склад для хранения мебели, документов и других личных вещей, однако прежний арендатор уехал. Представитель собственника добавил, что лот пользуется большим спросом.

За аренду подвала владелец просит шесть тысяч рублей в месяц. При этом уточняется, что он понимает, что помещение «специфическое, поэтому — просто хоть за сколько-то». Между тем, сдавать объект для проживания собственник не планирует. «Если там жить кто-то попросится, то нет, конечно, мы не сдадим под такое. Или если увижу, что под юрадреса смотрят – тоже не сдам», — заявил он журналистам.

Ранее стало известно, что в ряде российских регионов передумали вслед за Москвой запрещать строительство микроквартир.