В Раде заявили о растрате средств на укрытие объектов энергетики

Нардеп Кучеренко: средства на укрытие объектов энергетики были растрачены

Средства на укрытие для объектов украинской энергетики были растрачены бездарно. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, передает портал НОВИНИ.live.

Как заявил нардеп, итоги комиссии свидетельствуют, что средства на укрытие энергообъектов были израсходованы бездарно. Также он отметил, что позднее подробнее исследует этот вопрос. Кучеренко не уточнил, с чем связано нецелевое расходование средств.

20 ноября Минобороны рассказали об ударах по объектам энергетики на Украине. Кроме того, по информации ведомства, под удар попали склады украинских беспилотников и районы сосредоточения живой силы и техники противника.