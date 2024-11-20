Bloomberg: саммит G20 показал слабость Запада

Саммит «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро показал слабость Запада и то, что он больше «не руководит шоу». Об этом пишет агентство Bloomberg.

«То, что подавалось как момент для "Запада и все остальных", чтобы показать единство, показал лишь то, как быстро вылетают ограждения международного порядка, основанного на правилах, и что Запад больше не руководит шоу», — заявили в материале.

Авторы материала также подчеркивают, что западные лидеры чувствовали напряжение на протяжении всего саммита из-за факта скорого прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Инаугурация американского лидера состоится 20 января.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает позитивными итоги саммита «Большой двадцатки» для Москвы. Он также подчеркнул, что в этом году странам Запада не получилось «украинизировать» повестку встречи мировых лидеров, что отразилось в итоговой декларации.