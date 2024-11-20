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21:18, 20 ноября 2024Из жизни

Вор объяснил кражу старинного королевского меча самообороной

В Таиланде вор украл из храма в Бангкоке меч короля Таксина Великого
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sean Edison / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В Таиланде задержали вора, который украл из храма в Бангкоке знаменитый меч короля Таксина Великого и объяснил это необходимой самообороной. Об этом пишет The Thaiger.

Кража старинного артефакта XVIII века произошла в среду, 13 ноября, в храме Интхаравихан. Около трех часов дня туда зашел некий мужчина, взял меч с алтаря, спрятал его в штанину брюк и беспрепятственно скрылся. Исчезновение королевской реликвии обнаружили только перед закрытием храма на дневной перерыв.

Действия вора зафиксировали камеры видеонаблюдения. Позже выяснилось, что похитил меч 46-летний Ванчай — хорошо известный полиции уголовник. Его задержали 15 ноября около свалки на одном из рынков. Мужчина заявил, что взял старинное оружие в целях самообороны. Однако в полиции уверены, что Ванчай хотел продать меч, так как он не смог объяснить, от кого собирался обороняться. При этом скупщик на свалке меч не принял, потому что не распознал его антикварной ценности.

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В данный момент Ванчай находится под стражей. Инцидент вызвал дискуссию в обществе по поводу необходимости усиления охраны исторических артефактов, которые находятся в открытом доступе.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах полицейские менее чем за 10 дней нашли и вернули похищенную картину знаменитого художника. Написанную в 1936 году работу классика филиппинской живописи Фернандо Аморсоло «Сборщики манго» неизвестные вынесли из музея в провинции Западный Негрос.

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