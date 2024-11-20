Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:57, 20 ноября 2024Наука и техника

Выпущен ПК для запуска Windows 11 в облаке

Microsoft выпустила мини-ПК Windows 365 Link для облачного запуска Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft представила мини-компьютер для запуска Windows 11 в облаке на конференции Ignite 2024. Об этом сообщается на сайте компании.

Windows 365 Link является портативным компьютером, созданным для удаленного запуска операционной системы (ОС). Девайс был разработан для сервисов Microsoft Windows 365 — в компании заметили, что ПК можно использовать в офисной удаленной работе.

«Мы хотим сделать его максимально простым и эффективным, чтобы люди могли получать доступ к своему облачному ПК», — описал выпущенное устройство топ-менеджер Microsoft Паван Давулури. По его словам, для запуска и настройки удаленной ОС пользователю необязательно обладать специальными навыками.

Устройство основано на неизвестном процессоре Intel, оно имеет 8 гигабайт оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти. Компьютер получил три порта USB-A 3.2, один порт USB-C 3.2, разъемы DisplayPort и HDMI, Ethernet. Также есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. При этом пользователь не может запускать файлы и программы локально. «Смысл в том, что это суперзащищенная версия Windows», — отметил топ-менеджер Microsoft Дэвид Уэстон.

Windows 365 Link появится в продаже в США в апреле. Компьютер оценили в 349 долларов, или около 35 тысяч рублей.

Ранее в Microsoft заявили, что пользователям функции записи экрана Recall в Windows 11 не стоит беспокоиться о своей конфиденциальности. В компании пообещали надежно защищать данные владельцев ПК.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о разрешении США бить Storm Shadow вглубь России

      Врач назвал приводящую к пневмонии ошибку при лечении кашля

      Обломки дрона нашли в российском регионе

      Эрдоган назвал решение Байдена по ударам вглубь России разжиганием конфликта

      Боец СВО наказал позвонивших ему на передовую коллекторов

      Александр Петров запросил многомиллионную сумму за рекламу

      Бывший российский прокурор получила срок за сбыт наркотиков

      Стала известна доля принудительно мобилизованных в ВСУ

      Настроения в спецслужбах Украины сравнили с немецкими в 1944 году

      Россиянин предстанет перед судом за расправу над двумя пенсионерками 20 лет назад

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше