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10:35, 20 ноября 2024Экономика

Япония резко увеличила поставки товаров в Россию

Экспорт Японии в Россию вырос в октябре на 52,8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Zhang Xiaoyu / XinHua / Globallookpress.com

Экспорт Японии в Россию резко увеличился в октябре 2024 года — поставки товаров в РФ подскочили в прошедшем месяце на 52,8 процента. Это следует из данных Минфина азиатской страны, на которые ссылается «Интерфакс».

В направлении Китая японский экспорт вырос на 1,5 процента, стран АСЕАН — на 7,5 процента, Индии — на 18,9 процента. В целом октябрьский показатель зарубежных поставок прибавил год к году 3,1 процента после снижения в сентябре на 1,7 процента.

Ранее стало известно, что Япония почти в 11 раз увеличила закупки зерновых из России. Экспорт автомобилей в обратном направлении в том же месяце вырос вдвое.

Как узнали журналисты, в Японии нашли лазейки в санкционных ограничениях, позволившие разрешить экспорт в РФ так называемых мягких гибридов. Это позволит поставлять в страну некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi и других. В Кремле в связи с этим отметили, что на фоне возвращения иностранного автопрома в приоритете для государства будут интересы отечественных компаний и автолюбителей.

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