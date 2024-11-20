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06:18, 20 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский отказался отвечать на вопрос об атаке Брянской области ракетами ATACMS

Зеленский не подтвердил удар по Брянской области ракетами ATACMS
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил и отказался комментировать удар по Брянской области американскими ракетами ATACMS. Слова политика приводит издание «РБК Украина».

«Извините, без лишних деталей», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос.

Ранее два американских чиновника подтвердили использование дальнобойных ракет ATACMS для удара по Брянской области, передает CNN. По словам еще одного чиновника из США, которого цитирует Reuters, под удар попал «пункт поставки боеприпасов» в российском регионе.

В свою очередь, президент США Джо Байден, Совет нацбезопасности Белого дома, Министерство обороны и Госдеп отказались отвечать на запросы с целью официально подтвердить выданное Украине разрешение наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России.

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