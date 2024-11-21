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19:13, 21 ноября 2024Экономика

Банк России собрался ограничить кредитование бизнеса с большими долгами

ЦБ РФ анонсировал меры по ограничению закредитованности крупных компаний
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Банк России анонсировал планы по ограничению закредитованности крупных компаний путем установления для банков макропруденциальных надбавок по новым кредитам и облигациям таких заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В его материалах указывается, что крупными будут считаться заемщики, чей совокупный долг превышает два процента от капитала банковского сектора, а к компаниям с повышенной долговой нагрузкой планируется относить клиентов с коэффициентом покрытия процентов операционной прибылью менее трех.

Надбавки собираются применять в случае, если выполняются оба критерия, а совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед кредитной организацией превышает 100 миллиардов рублей.

Выступая в Госдуме на этой неделе, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что замедление выдачи кредитов физлицам пока не перекладывается в область корпоративного кредитования и, хотя в ряде отраслей кредитная активность замедляется из-за жесткой денежно-кредитной политики, в других, в том числе у очень крупных заемщиков, есть спрос на большие объемы финансирования. На фоне этого кредитование российских предприятий в целом держится на сопоставимых уровнях.

При этом, как следует из актуального «Мониторинга предприятий» Банка России, условия для кредитования бизнеса в РФ по оценкам самих компаний сейчас находятся на худшем за время замеров (с 2014 года) уровне в минус 55,1 процентного пункта (показатель вычисляется как процентное соотношение между ответами «ситуация улучшилась» и «ситуация ухудшилась»).

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