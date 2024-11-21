«Человека из 90-х» с пистолетом ТТ арестовали за покушение на гендиректора завода

В Петербурге суд арестовал замглавы отдела Упрдор «Северо-Запад» за подрыв авто

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 54-летнего замглавы отдела Упрдор «Северо-Запад» Вячеслава Иванова — фигуранта дела об организации подрыва автомобиля гендиректора «Балтийского судомеханического завода» (БСМЗ) Игоря Малькина в 1998 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иванов пробудет под стражей до 18 января. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 33 и пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 («Организация убийства двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

По версии следствия, днем 15 июня 1998 года группа лиц, нанятая Ивановым для расправы над директором завода и его помощниками, остановила ВАЗ 2108 под видом сотрудников милиции и вывела из нее жертв якобы для проверки документов. В это время сообщники подложили под водительское сиденье взрывное устройство. Оно было приведено в действие, когда автомобиль отъехал. В результате один из помощников директора не выжил, второй и сам Малькин получили ожоги и повреждения.

Иванова задержали 19 ноября этого года в его доме, при нем нашли заряженный пистолет ТТ. Как сообщалось ранее, Иванов занимает пост замначальника отдела федерального казенного учреждения «Управление дороги "Северо-Запад"» (Упрдор).