Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:12, 21 ноября 2024Силовые структуры

«Человека из 90-х» с пистолетом ТТ арестовали за покушение на гендиректора завода

В Петербурге суд арестовал замглавы отдела Упрдор «Северо-Запад» за подрыв авто
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 54-летнего замглавы отдела Упрдор «Северо-Запад» Вячеслава Иванова — фигуранта дела об организации подрыва автомобиля гендиректора «Балтийского судомеханического завода» (БСМЗ) Игоря Малькина в 1998 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иванов пробудет под стражей до 18 января. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 33 и пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 («Организация убийства двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

По версии следствия, днем 15 июня 1998 года группа лиц, нанятая Ивановым для расправы над директором завода и его помощниками, остановила ВАЗ 2108 под видом сотрудников милиции и вывела из нее жертв якобы для проверки документов. В это время сообщники подложили под водительское сиденье взрывное устройство. Оно было приведено в действие, когда автомобиль отъехал. В результате один из помощников директора не выжил, второй и сам Малькин получили ожоги и повреждения.

Иванова задержали 19 ноября этого года в его доме, при нем нашли заряженный пистолет ТТ. Как сообщалось ранее, Иванов занимает пост замначальника отдела федерального казенного учреждения «Управление дороги "Северо-Запад"» (Упрдор).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Назван главный козырь Зеленского в переговорах с Трампом. Какие у него планы на российские природные ресурсы?

      В России объяснили слова Зеленского о неспособности Украины выйти на границы 1991 года

      Джим Керри рассказал о кардинальной смене имиджа ради съемок в кино

      Кабмин поддержал проект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет детям

      Госдума приняла закон о федеральном бюджете

      Названы города с самой дешевой арендой на Новый год

      Рада приняла закон об ослаблении ответственности за самовольное оставление части военным

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      «Меня взволновала самоуверенность Путина». Что рассказала Меркель в своих мемуарах о президенте России и Дональде Трампе

      Испортивший баннер об СВО россиянин предстанет перед судом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше