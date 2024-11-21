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03:38, 21 ноября 2024Бывший СССР

Военный ВС РФ рассказал об обучении новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек

Бойцов «Днепра» учат приемам противодействия БПЛА и форсированию рек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» проходят в зоне спецоперации (СВО) курс по форсированию водных преград и обучению новым тактическим приемам борьбы с украинскими беспилотниками (БПЛА), заявил инструктор по тактической подготовке с позывным Каскад. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, большой упор делается на действия на островной зоне. «Движение личного состава по лесополосе, преодоление мино-взрывных заграждений, ну и водная переправа», — перечислил боец Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр и высадиться в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа.

Российские военные атаковали с дрона украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), переплывавшую Днепр.

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