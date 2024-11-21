Военный ВС РФ рассказал об обучении новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек

Бойцов «Днепра» учат приемам противодействия БПЛА и форсированию рек

Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» проходят в зоне спецоперации (СВО) курс по форсированию водных преград и обучению новым тактическим приемам борьбы с украинскими беспилотниками (БПЛА), заявил инструктор по тактической подготовке с позывным Каскад. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, большой упор делается на действия на островной зоне. «Движение личного состава по лесополосе, преодоление мино-взрывных заграждений, ну и водная переправа», — перечислил боец Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр и высадиться в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа.

Российские военные атаковали с дрона украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), переплывавшую Днепр.

