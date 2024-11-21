Лопес заметили флиртующей с телохранителем после расставания с Аффлеком

Американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес заподозрили в романе с телохранителем, которого она наняла после расставания с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет RadarOnline.

Артистку заметили в компании молодого спортивного мужчины во время прогулки в Великобритании. «Джен сейчас не ходит на свидания, но это не значит, что она не может развлекаться. Она флиртует там, где это безопасно, и, конечно, ее привлекает этот парень, но в основном она знает, что это сведет Бена с ума», — сказал собеседник портала.

Ранее были раскрыты детали взаимоотношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека после расставания.

До этого актер описал певицу одним словом.