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16:13, 21 ноября 2024Культура

Дженнифер Лопес заподозрили в романе с телохранителем

Лопес заметили флиртующей с телохранителем после расставания с Аффлеком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес заподозрили в романе с телохранителем, которого она наняла после расставания с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет RadarOnline.

Артистку заметили в компании молодого спортивного мужчины во время прогулки в Великобритании. «Джен сейчас не ходит на свидания, но это не значит, что она не может развлекаться. Она флиртует там, где это безопасно, и, конечно, ее привлекает этот парень, но в основном она знает, что это сведет Бена с ума», — сказал собеседник портала.

Ранее были раскрыты детали взаимоотношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека после расставания.

До этого актер описал певицу одним словом.

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