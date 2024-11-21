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15:36, 21 ноября 2024Спорт

Клуб из Тулы подал заявку на вступление в КХЛ

Тульский клуб АКМ подал заявку на вступление в КХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: страница «Хоккейный клуб АКМ» во «ВКонтакте»

Тульский клуб АКМ подал заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу команды.

«Руководство подчеркивает готовность АКМ к вступлению в КХЛ и финансово, и структурно, и кадрово», — заявили представители клуба. Отмечается, что в настоящее время ведется работа по приведению Ледового дворца в Туле в соответствие с требованиями лиги.

С 2021 года АКМ выступает во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). В 26 играх текущего сезона команда заработала 36 очков.

В настоящее время в КХЛ принимают участие 23 клуба. В турнире играют представители четырех стран: 20 команд из России, а также по одному клубу из Белоруссии (минское «Динамо»), Китая («Куньлунь Ред Стар») и Казахстана («Барыс»).

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