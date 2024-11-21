Клуб из Тулы подал заявку на вступление в КХЛ

Тульский клуб АКМ подал заявку на вступление в КХЛ

Тульский клуб АКМ подал заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу команды.

«Руководство подчеркивает готовность АКМ к вступлению в КХЛ и финансово, и структурно, и кадрово», — заявили представители клуба. Отмечается, что в настоящее время ведется работа по приведению Ледового дворца в Туле в соответствие с требованиями лиги.

С 2021 года АКМ выступает во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). В 26 играх текущего сезона команда заработала 36 очков.

В настоящее время в КХЛ принимают участие 23 клуба. В турнире играют представители четырех стран: 20 команд из России, а также по одному клубу из Белоруссии (минское «Динамо»), Китая («Куньлунь Ред Стар») и Казахстана («Барыс»).