Ковальчук призвал Запад платить России за поглощение СО2

Ковальчук заявил, что Запад должен платить России за поглощение СО2

Запад должен платить России, которая обладает самой чистой энергетикой и большой площадью лесов, за поглощение парниковых газов, а не назначать квоты на выбросы. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, пишет ТАСС.

Он отметил, что Россия использует газ, гидро- и атомную энергетику, в то время как другие страны делают упор на уголь. По словам Ковальчука, у России нет выбросов. Кроме того, обширные леса страны поглощают много углекислого газа (СО2) — настолько, что его не хватает. «Они нам платить должны за то, что мы "чистим" планету. А нам назначают квоты», — возмутился глава исследовательского центра.

Ученый добавил, что проблема изменения климата является одним из примеров формирования Западом псевдонаучной повестки. Ковальчук согласен, что климат меняется, однако не из-за деятельности людей. «Вбрасывается абсолютная "липа" насчет антропогенного происхождения. Дальше выдвигается повестка низкоуглеродная, потом назначают [образно] лечение», - заключил он.

Ранее стало известно, что большинство экспертов по климату (86 процентов) ожидают сильного повышения глобальной температуры к концу века, которое значительно превысит целевые показатели Парижского соглашения.