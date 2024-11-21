Марочко: ВС России отбросили ВСУ и снизили интенсивность обстрела Лисичанска

Российские военные отбросили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Лисичанска в Луганской народной республике на 10 километров, чем снизили интенсивность обстрела города. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, российские военные продвинулись и заняли новые рубежи и позиции северо-западнее Золотаревки. Как рассказал Марочко, бойцы украинской армии были вынуждены отступить на вторую и третью линию обороны, отступив в среднем на 10 километров от окраин Лисичанска.

«Украинские боевики были откинуты в среднем на 10 км от окраин Лисичанска, что, в свою очередь, лишило их возможности применять некоторые виды вооружения для обстрела гражданской инфраструктуры и мирных жителей города», — рассказал бывший военнослужащий.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль часть западной границы ЛНР у села Стельмаховка в Сватовском районе. Он отметил, что речь идет об участке границы протяженностью около десяти километров.

