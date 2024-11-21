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14:43, 21 ноября 2024Россия

Минюст потребовал прекратить деятельность объединения «Родина»

Минюст России через суд потребовал прекратить деятельность объединения «Родина»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст России обратился в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина». Об этом пишет РИА Новости.

В распоряжении журналистов оказались документы с подробностями иска. Из них следует, что Минюст также просит убрать сведения о «Родине» из государственного реестра. Как выяснило агентство, в ведомство с 2022 года не поступали информация о продолжении деятельности организации и отчеты.

Заседание по рассмотрению иска назначено на 3 декабря.

Ранее Минюст отказал в регистрации «Партии любителей пива». Как рассказал ее сооснователь Константин Калачев, замечания, на которые указало ведомство устранимы, и юристы партии будут работать над этим. Однако подробности о причинах отказа политолог не раскрыл.

ЖЗЛ
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