Минюст потребовал прекратить деятельность объединения «Родина»

Минюст России через суд потребовал прекратить деятельность объединения «Родина»

Минюст России обратился в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина». Об этом пишет РИА Новости.

В распоряжении журналистов оказались документы с подробностями иска. Из них следует, что Минюст также просит убрать сведения о «Родине» из государственного реестра. Как выяснило агентство, в ведомство с 2022 года не поступали информация о продолжении деятельности организации и отчеты.

Заседание по рассмотрению иска назначено на 3 декабря.

Ранее Минюст отказал в регистрации «Партии любителей пива». Как рассказал ее сооснователь Константин Калачев, замечания, на которые указало ведомство устранимы, и юристы партии будут работать над этим. Однако подробности о причинах отказа политолог не раскрыл.