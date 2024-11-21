Порномодель заявила о желании родить ребенка от Илона Маска на Марсе

Шведская порномодель Эльза Тора хочет стать матерью первого «марсианского ребенка». О своем странном желании она рассказала на радиошоу The Kyle and Jackie O Show, передает Daily Mail.

Тора призналась, что по-настоящему увлечена научной фантастикой. «Я бы никогда не отказалась от секса с инопланетянином или Илоном...», — заявила она, имея в виду предпринимателя Илона Маска. Тот обещал к 2030 году начать колонизацию Марса, отправив туда небольшую группу людей на ракете-носителе Starship, которую разработала его компания SpaceX.

Порномодель отметила, что была бы не против родить от Маска в космической экспедиции, поскольку он «классный, смешной и опытный». По ее словам, она сообщила о своем намерении предпринимателю в социальной сети X, а также создала петицию с требованием взять ее на Марс.

Ранее сообщалось, что Илон Маск решил последовать примеру основателя Telegram Павла Дурова и стать донором спермы. На званом ужине в 2023 году бизнесмен предлагал поделиться своей ДНК супружеской паре, имеющей проблемы с зачатием.